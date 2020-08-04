تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط شاومي للإعلان عن هاتف MI 10 PRO PLUS في 11 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق حدث في 11 من شهر أغسطس للإحتفال بالذكرى السنوية لإنطلاق الشركة، كما تشير التوقعات إلى أن شاومي تقدم هاتف MI 10 PRO PLUS خلال الحدث.

دفعت تداعيات إنتشار فيروس كورونا شركة شاومي لتأجيل الموعد الرسمي للإحتفال بالذكرى السنوية لإنطلاق الشركة من شهر أبريل إلى شهر أغسطس الجاري، حيث ينطلق حدث إعلامي للشركة في 11 من أغسطس.

نشر إعلان شاومي التشويقي للإحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنطلاق الشركة عبر الرئيس التنفيذي Lei Jun، حيث أكد على خططه لإلقاء خطاب خلال الحدث المرتقب، ومن المتوقع أن يستعرض في خطابه ما حققته الشركة من أهداف خلال السنوات الماضية.

من جانب أخر يظهر في الإعلان التشويقي للحدث عبارة “أسرع، أعلى وأقوى”، لذا من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب أيضاً عن منتجات جديدة، ومن المتوقع أن يشهد الحدث كشف النقاب عن هاتف Mi 10 Pro Plus المرتقب.

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أيضاً وفقاً للتسريبات السابقة فإن هاتف Mi 10 Pro Plus يأتي بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث 120 Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865 أو الإصدار الجديد Snapdragon 865 Plus، كما يأتي بإعدادات متعددة للكاميرة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 100 W أو 120 W.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن شاومي تقدم هاتف Redmi K30 Ultra خلال هذا الحدث، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات TENAA برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت.

أيضاً يضم هذا الإصدار كاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz.

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