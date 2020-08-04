المشتركين المدفوعين في تويتر قد يملكون حق الوصول إلى ميزات خاصة

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أيام، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، السيد Jack Dorsey أن الشركة تبحث في إمكانية تضمين خطة إشتراك في منصة تويتر. يأتي هذا في أعقاب التقارير التي تفيد بأن عائدات الشركة من الإعلانات إنخفضت، وبالتالي فإن تويتر تبحث عن وسائل أخرى لحصد الإيرادات، والإشتراكات هي واحدة من هذه الوسائل.

ومع ذلك، فإن السؤال هو لماذا قد يرغب الشخص في الدفع مقابل إشتراك في تويتر؟ إتضح أن تويتر لديها بعض الأفكار حول كيفية بيع هذه الإشتراكات للعملاء، ومن بين هذه الأفكار إنشاء ميزات خاصة لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المشتركين. ووفقا لتغريدة من المراسل Andrew Roth، فهذا يتضمن ميزات مثل القدرة على إلغاء إرسال التغريدات بعد 30 ثانية من نشرها.

ويتضمن أيضًا القدرة على نشر فيديوهات طويلة حيث سيتمكن المشتركين من رفع فيديوهات أطول بنحو خمسة أضعاف من مقاطع الفيديو الحالية. ستكون هناك أيضًا ميزات خاصة للشركات، مثل القدرة على فتح المراكز وإجراء عمليات التوظيف، وكذلك منح المستخدمين داخل شركتك إمكانية الوصول إلى الحساب من خلال تعيين أدوار لهم دون الحاجة إلى منحهم إسم المستخدم وكلمات المرور الخاصة بالحساب.

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ستكون هناك أيضًا ميزات مثل توفير المزيد من الألوان الخاصة من أجل مظهر تويتر الخاص بك وأيضا شارات خاصة تُظهر الشركة التي تعمل لديها، بالإضافة إلى الردود التلقائية. ضع في إعتبارك أنه قد لا يتم إطلاق جميع هذه الميزات، فهذا جزء من إستطلاع للآراء أرسلته تويتر إلى المستخدمين تسألهم فيه عما يرغبون في الحصول عليه.

أيضًا، لم يتم تأكيد إطلاق خطة إشتراك في تويتر. كان السيد Jack Dorsey قد قال فقط أن الشركة تدرس الأمر، ولكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الشركة ستمضي قدمًا بالفعل في الخطة أم لا.