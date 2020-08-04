شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تتخلص من ضوضاء الخلفية بالاجتماعات على Google Meet؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تكون ضوضاء الخلفية أثناء اجتماع مستمر مشتتة للغاية فى بعض الأحيان ولمعالجة هذه المشكلة، طرحت Google ميزة إلغاء الضوضاء فى حسابات Google Meet لـ G Suite Enterprise و G Suite Enterprise للتعليم و G Suite Enterprise Essentials.

وتستخدم ميزة إلغاء الضوضاء فى Google Meet الذكاء الاصطناعى لإزالة الضوضاء غير الثابتة مثل الكتابة وفتح الباب وإغلاقه وضوضاء الخلفية الأخرى، لكن لا تؤثر ميزة إلغاء الضوضاء على الصوت الملتقط من مشاركة الشاشة، إذ تقوم الميزة فى الغالب بفلترة الضوضاء التى لا تبدو مثل الأصوات مثل أصوات شخص آخر يتحدث خلفك أو الأصوات القادمة من التلفزيون لا ييتم إزالتها.

إذا كنت ترغب فى تمكين هذه الميزة على Google Meet، فاتبع الإرشادات خطوة بخطوة

انتقل إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق Meet .

. اضغط على رمز "الإعدادات" فى الزاوية العلوية اليمنى حدد الصوت.

قم بتشغيل إلغاء الضوضاء.

اضغط على تم .

جدير بالذكر تم طرح ميزة إلغاء الضوضاء فى أستراليا والبرازيل والهند واليابان ونيوزيلندا بطريقة تدريجية، وقد تستغرق وقتا لظهورها على حسابك، كما تتحكم المؤسسة نفسها فى جميع حسابات G Suite ، لذلك قد يعتمد توفر الميزة على ذلك.