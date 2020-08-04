شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تسلا على وشك صنع نموذج Y بأسعار معقولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون شركة Tesla قريبة من جعل الموديل Y متاح بأسعار رخيصة بشكل ملحوظ، حيث تدعى مصادر لصحيفة Electrek أن شركة تصنيع السيارات قد بدأت فى الإنتاج التجريبى لإصدار طويل المدى من نموذج دفع رباعى كروس أوفر كهربائى من شأنه أن يخفض السعر السيارة مقارنة بنماذج الدفع الرباعى التى على المستخدمين شراؤها الآن.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد ألمح الرئيس التنفيذى إيلون ماسك إلى نموذج "خلفى الدفع" قادم فى الأشهر القليلة القادمة، ولكن لم يكن هناك مؤشر على التقدم حتى الآن، كما قام "ماسك" بإلغاء نسخة Standard Range RWD من طراز Y فى وقت سابق من شهر يوليو بعد أن ادعى أن نطاقه سيكون منخفضًا جدًا، وقد يكون هذا هو الخيار الأقل سعرًا الذى يمكنك شراؤه.

لكن ليس من المؤكد كم يمكن أن يكلف هذا النموذج، وقد ألمح ماسك إلى سعر 45000 دولار عندما كشف عن الإصدار الجديد، ولكن تقرير اقترح مؤخرًا أنه يمكن أن يكلف 48000 دولار، كما توجد هناك أيضًا تغييرات سعرية متكررة نسبيًا فى Tesla.

وإذا قامت الشركة بطرح الإصدار الجديد قريبًا، فقد يؤدى ذلك إلى رفع ثروات الشركة بشكل كبير، فيما لا يزال النموذج 3 هو عامل الجذب الرئيسى لشركة تسلا فى جزء صغير بسبب أسعارها الأكثر سهولة، ويمكن أن يضع نموذج RWD الطراز Y فى متناول المشترين من فئة الرفاهية الذين لا يمكنم تبرير الإصدارات الحالية ولكن لا يزالون يريدون EV أكثر اتساعًا من الموديل 3.