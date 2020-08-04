شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يهنئ ناسا بنجاح مهمة Crew Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ رئيس ومؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون ماسك وكالة ناسا بنجاح مهمة مركبة Crew Dragon وبعودة الرواد بسلام إلى الأرض، وقال ماسك في تغريدة له على "تويتر": "أهنئ ناسا وسبيس إكس بنجاح أول رحلة مأهولة لمركبات Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية وبعودة رائدي الفضاء، دوجلاس هيرلي وربيرت بينكين..لقد عادت أمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد هنأ أيضا جميع المشاركين في مهمة المركبة المذكورة وقال في تغريدة على "تويتر": "إنه لأمر رائع أن رواد ناسا عادوا إلى الأرض بعد مهمة ناجحة للغاية استمرت لشهرين..شكرا لكم جميعا!..رواد الفضاء نفذوا أول مهمة هبوط على الماء منذ 45 عاما، إنه أمر مثير للإعجاب للغاية".

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وكانت مركبة Crew Dragon قد انفصلت عن المحطة الفضائية يوم السبت الماضى، واليوم الذي تلاه هبطت على المياه في خليج المكسيك مقابل سواحل فلوريدا في تمام الساعة 14:48 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (21:48 بتوقيت موسكو)، حاملة معها إلى الأرض رائدي الفضاء، دوجلاس هيرلي وربيرت بينكين.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة هبطت فيها مركبة فضائية أمريكية على المياه كانت عام 1975، عندما عادت وحدة أبولو الأمريكية إلى الأرض بعد إجرائها رحلة مشتركة مع المركبة السوفيتية "سويوز-19" ضمن برنامج "سويوز- أوبولو".