شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين الـ TOR وVPN وأيهما أفضل لحمايتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت شبكات الـ VPN من الأدوات المهمة التى يعتمد عليها العديد من المستخدمين كونها توفر العديد من الخيارات بما فى ذلك فتح المواقع المحجوبة وحماية التصفح والخصوصية للمستخدمين، لكن على الجانب الآخر هناك مشروع TOR الذى يوفر العديد من المزايا المشابهة، وفيما يلى نعرض الفارق بينهما كما يلى:

شبكة Tor:

هى عبارة عن شبكة اتصال مجهولة الهوية تقوم بتوجيه المستخدم عبر الإنترنت من خلال شبكة عالمية من العقد وحماية بياناته داخل متصفح Tor وشبكة Tor على حد السواء، وهو ما يعنى أن المستخدم بحاجة لاستخدام متصفحات وتطبيقات تور للاستفادة من هذه الشبكة العالمية الضخمة.

ولاستخدام شبكة Tor يجب أن تتصل فيها باستخدام متصفح تور وهو نسخة معدلة من متصفح فايرفوكس الشهير، حيث أن أى نشاط قد يجرى بداخل متصفح تور سوف يستخدم شبكة Tor للحماية، حيث يعمل على توجيه حركة مرور الإنترنت الخاصة بك من خلال الكثير من Nodes والتى بدورها تعمل على تشفير الشبكة.

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شبكة VPN:

تقوم هذه الشبكة بتشفير اتصال الشبكة، حيث يتم ارسال جميع البيانات عبر خادم مزود خدمة الـ VPN، أى ستظهر حركة مرور الإنترنت الخاصة بك من عنوان IP لخادم VPN بدلاً من الموقع الفعلى للمستخدم، الأمر الذى يستبدل الـ IP الحقيقى بآخر حسب الدولة التى اتصلت منها.

كما يقوم VPN بتشفير اتصالك بالإنترنت بالكامل وتوجيه الاتصال عبر خوادم مزود خدمة الـ VPN، حيث تختلف بهذه النقطة الشبكة الافتراضية الخاصة عن شبكة TOR فى أن كل نشاطك على الإنترنت يتلقى الحماية بدلاً من حماية النشاط الجارى داخل متصفح Tor فقط.