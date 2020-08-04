طقس الثلاثاء..رطب نهارًا معتدل ليلًا والقاهرة تسجل 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا، ويكون طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل ليلًا، شبورة مائية صباحًا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب تكون رعدية أحيانًا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 36 25

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 33 22

سيوة 41 24

بورسعيد 32 25

دمياط 31 26

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 24

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 39 25

نخل 37 20

نويبع 37 30

طابا 37 30

كاترين 33 24

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 41 29

مرسى علم 39 28

الفيوم 41 24

بنى سويف 41 25

المنيا 42 24

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

أدفو 44 29

أبوسمبل 43 29

الوادى الجديد 44 28

شلاتين 40 28

أبورماد 38 29

حلايب 36 30

