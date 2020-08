الأغطية الواقية الرسمية لـ Galaxy Note 20 تظهر على الويب قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra جنبًا إلى جنب مع مجموعة من المنتجات الأخرى في اليوم الخامس من شهر أغسطس الجاري، وهو ما يعني يوم الأربعاء المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد قام المسرب البارز Roland Quandt اليوم بنشر مجموعة من الصور الرسمية التي تستعرض لنا الأغطية الواقية الرسمية التي ستقوم سامسونج بإطلاقها مع هواتفها الرائدة الجديدة، ومن بينها Samsung Leather Cover و Samsung S View Flip Cover و Samsung Flip Cover. عمومًا، يمكنكم إلقاء نظرة على هذه الأغطية الواقية أدناه :

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد ذكر أن الهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +WQHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 10 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع أسفلها. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيكون أول هاتف من شركة سامسونج يضم طبقة Gorilla Glass 7 الزجاجية.

في الخلف، سيضم الهاتف Galaxy Note 20 Ultra ثلاث كاميرات بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي ستكون قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K، في حين ستكون الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار قادرة على توفير تقريب بصري يبلغ ×5 وتقريب رقمي يصل إلى ×50.

في الداخل، سيضم الهاتف Galaxy Note 20 Ultra معالج ثماني النوى من فئة Exynos 990 في أوروبا، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB أو 512GB من نوع UFS 3.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وفيما يخص البرمجيات، فسوف يأتي الهاتف Galaxy Note 20 Ultra بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.x، ومع خدمة الألعاب السحابية Project xCloud بفضل شراكة سامسونج مع مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، سيكون مستخدمي Galaxy Note 20 Ultra قادرين على الوصول إلى 90 لعبة من خلال خدمة Xbox Game Pass، مما يجعله جهاز ألعاب محمول بإمتياز.

الهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh يمكن شحن 50 في المئة منها في غضون نصف ساعة بإستخدام الشاحن المرفق. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Galaxy Note 20 Ultra، فهي تشمل القلم الإلكتروني S Pen، ودعم شبكات 5G، والبلوتوث 5.2، وتقنية NFC، فضلا عن WiFi 6، ونظام تحديد المواقع المزدوج التردد Dual GPS. وإلى جانب ذلك، الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يدعم كذلك Samsung DeX و IP68، والشحن اللاسلكي، ويضم مكبرات الصوت المزدوجة.

الهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيكون متوفرًا بلونين على أقل تقدير، وهما الأسود والنحاسي، وسيُكلف أكثر من 1000 يورو في أوروبا.

الهاتف Galaxy Note 20 سيكون متوفرًا بنسختين، واحدة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وأخرى تدعم شبكات 4G فقط. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Galaxy Note 20 الجديد سيضم شاشة +Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة 1080×2400 بكسل تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz وبثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 10 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع أسفلها. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy Note 20 سيكون أول هاتف من شركة سامسونج يضم طبقة Gorilla Glass 7 الزجاجية.

في الخلف، سيضم الهاتف Galaxy Note 20 ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تضم عدسة بفتحة 1.8 وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية التي تضم عدسة بفتحة 2.2 وبدقة 64 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي ستكون قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K، في حين ستكون الكاميرا المقربة قادرة على توفير تقريب بصري يبلغ ×3 وتقريب رقمي يصل إلى ×30.

في الداخل، سيضم الهاتف Galaxy Note 20 معالج ثماني النوى من فئة Exynos 990 في أوروبا، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB8 من نوع UFS 3.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وفيما يخص البرمجيات، فسوف يأتي الهاتف Galaxy Note 20 بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.x، ومع خدمة الألعاب السحابية Project xCloud بفضل شراكة سامسونج مع مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، سيكون مستخدمي Galaxy Note 20 Ultra قادرين على الوصول إلى 90 لعبة من خلال خدمة Xbox Game Pass، مما يجعله جهاز ألعاب محمول بإمتياز.

الهاتف Galaxy Note 20 سيضم كذلك بطارية بسعة 4300mAh يمكن شحن 50 في المئة منها في غضون نصف ساعة بإستخدام الشاحن المرفق. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Galaxy Note 20، فهي تشمل القلم الإلكتروني S Pen، ودعم شبكات 5G، والبلوتوث 5.2، وتقنية NFC، فضلا عن WiFi 6، ونظام تحديد المواقع المزدوج التردد Dual GPS. وإلى جانب ذلك، الهاتف Galaxy Note 20 يدعم كذلك Samsung DeX و IP68، والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، ويضم مكبرات الصوت المزدوجة.

