الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo S7 5G مع المعالج Snapdragon 765G، ويُكلف إبتداءً من 400$

فاطمة أيت طالب - دبي - المنافسة في سوق الهواتف الذكية المتوسطة أصبحت أكثر ضراوة، فكل يوم نشهد وصول المزيد من هواتف 5G بأسعار معقولة للغاية. أحدث هاتف 5G يتم الكشف عنه اليوم هو الهاتف Vivo S7 5G الذي تم تسعيره بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي.

الهاتف Vivo S7 5G الجديد يأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Vivo S7 5G الجديد كذلك بعدة كاميرات تشمل كاميرتين في الأمام بدقة 44 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FunTouchOS 10.

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سيتم عرض الهاتف Vivo S7 5G للبيع بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، في حين يصل إلى 444 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB مع العلم بأن هذا الهاتف سيُعرض للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق المتدرج للبرتقالي والأبيض.