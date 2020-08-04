الطبقة الواقية لشاشة الهاتف Huawei Mate 40 Pro تكشف عن أولى التفاصيل

فاطمة أيت طالب - دبي - وعدت شركة Huawei بإطلاق تشكيلة Huawei Mate 40 Series في الوقت المحدد، ونتوقع أن تصل في شهر سبتمبر أو أكتوبر. حتى الآن، سمعنا فقط الشائعات وحصلنا على تسريبات طفيفة، ولكن اليوم تم الكشف عن تفاصيل أكثر إلى حد ما، فيبدو أن الهاتف Huawei Mate 40 Pro سيصل مع شاشة منحنية الطرفين بحجم 6.6 إنش تمتاز بإطار نحيف للغاية، وخالية من أي ثقب للكاميرا الأمامية.

من الواضح أن الهاتف Huawei Mate 40 Pro سيتخلى عن التصميم المُزود بالثقب في الشاشة، تمامًا مثل Huawei Mate 40، كما أشارت الشائعات السابقة.

لطالما كانت أجهزة Huawei Mate هي الأرقى في محفظة هواتف Huawei، وقد أكد المسؤولون في شركة Huawei عدة مرات أنه على عكس سلسلة هواتف Huawei P Series التي تركز على تجربة التصوير الفوتوغرافي، فإن سلسلة هواتف Huawei Mate Series تركز على تضمين أحدث التقنيات المتاحة في جهاز واحد.

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وهذا يعني أننا قد نرى أول هاتف ذكي يضم الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة، فهذه التقنية متاحة فقط حاليًا في الهواتف الذكية الأولية داخل مختبرات بعض الشركات المصنعة. أو ربما كاميرا أمامية منبثقة بسيطة، إذا لم تكن التقنية جاهزة بعد.