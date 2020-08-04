الهاتف Motorola Razr 2020 يظهر في صور مسربة واقعية جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا أولى الصور المسربة للهاتف Motorola Razr 2020 القابل للطي القادم من شركة سامسونج قبل بضعة أيام فقط، ولكننا هنا اليوم مع صور مسربة واقعية جديدة تستعرض لنا هذا الهاتف الخارج والداخل، مما يتيح لنا إلقاء نظرة فاحصة أكثر على تصميم الهاتف.

كما ترون، الهاتف Motorola Razr 2020 يأتي بتصميم يشبه كثيرًا تصميم الهاتف Motorola Razr 2019 الحالي وحتى أبعاده تبدو متطابقة على الرغم من أن الذقن يبدو أصغر في الهاتف الجديد. وعلاوة على ذلك، فقد تم كذلك إزالة مستشعر بصمات الأصابع من الذقن مما يعني أنه تم تحريكه إلى أسفل الشاشة أو إلى زر التشغيل على الجانب، في حين تم تغيير تصميم المفصل على ما يبدو لتعزيز صلابة الهاتف وقدرته على تحمل الفتح والطي لفترات أطول من الجيل السابق.

ووفقا للشائعات، فسوف يأتي الهاتف Motorola Razr 2020 مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل ومع كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل. نتوقع أيضًا إستخدام المعالج Snapdragon 765G، و8GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD.

Advertisements

أما بالنسبة للإسم، فقد سمعنا الكثير من الإختلافات التي تتراوح من Motorola Odyssey والذي من المحتمل أن يكون الإسم الرمزي للهاتف إلى Motorola Razr 5G و Motorola Razr 2020. تشمل التفاصيل الأخرى المعروفة حول الهاتف قدومه مع بطارية بسعة 2845mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، وتوفره على 256GB من الذاكرة التخزينية، ودعمه لبطاقات NanoSIM.