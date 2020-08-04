تسريب أول صورة رسمية للهاتف Galaxy S20 Fan Edition القادم من سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التسريبات والشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition المعروف أيضًا بإسم Galaxy S20 Lite في شهر أكتوبر المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب صورة رسمية يُقال بأنها لهذا الهاتف.

تم تسريب هذه الصورة من قبل المسرب الأمريكي البارز Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks، وهي تعرض لنا الهاتف Galaxy S20 Fan Edition مع شاشة مسطحة تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا، وإطار يبدو سميكًا بالمقارنة مع إطار شاشة هواتف Galaxy S20 Series.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم المعالج Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن شاشة sAMOLED بحجم 6.5 إنش أو 6.7 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

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وفيما يخص الكاميرات، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي ستوفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×3. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيحمل كذلك شهادة مقاومة المياه والغبار IP68.

لا نعلم حتى الآن متى بالضبط سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition، ولكن التقارير الأخيرة لمحت إلى إمكانية وصوله في الربع الرابع من هذا العام، وعلى الأرجح في شهر أكتوبر المقبل.