فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أنه من السابق لأوانه الحديث عن تسريبات العام 2021، ولكن نظرًا للعام الذي نعيشه الآن، فهناك القليل من الأشياء التي يمكن أن تفاجئنا. هذا المستخدم في Android Police هو أحد أولئك الذين يتطلعون إلى المستقبل وشاركوا بعض المعلومات المثيرة للإهتمام بشأن سلسلة الهواتف الرائدة القادمة من Sony في العام 2021.
وفقا لمصادره، تخطط شركة Sony لإعادة طرازات Compact و Premium إلى هواتفها الذكية الرائدة. يبدو أن هذا يتماشى مع الإتجاهات الحالية لأن معظم الشركات تقدم طرازات رائدة على الأقل. ويضيف أيضًا أن الشركة ستمتنع هذا العام عن إطلاق هاتف رائد صغير الحجم.
عادة لا يُعتبر تقليق واحد على شبكة الإنترنت مصدرًا موثوقًا، ولكن تم دعم هذه المعلومات من قبل Androidnext، والذي يحظى بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بهواتف Xperia. بالإضافة إلى ذلك، هذا يتماشى مع التغييرات التي وعدت بها Sony في سعيها لإستعادة بعض من حصتها السوقية المفقودة في سوق الهواتف الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر Sony ستقوم بإطلاق ثلاثة هواتف رائدة بثلاثة أحجام مختلفة في العام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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