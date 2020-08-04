شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينقل تيك توك مقره من بكين إلى لندن بعد الضغوط الأمريكية الأخيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العاصمة البريطانية قد تكون ملجأ شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك الصيني، والتي تشهد ضغوطا أميركية غير مسبوقة، إذ ينوي مالكو التطبيق ذائع الصيت بين الشباب، الإعلان عن تغيير مقرهم من العاصمة الصينية بكين، إلى لندن، إثر اتفاق على ما يبدو مع الوزراء البريطانيين المعنيين، بحسب ما كشفت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين.

ولربما تثير تلك الخطوة حفيظة أو شكوك الرئيس الأمريكى دونالد ترمب الذي أمهل في وقت سابق، التطبيق الصيني مهلة 45 يوما للتفاوض مع شركة أمريكية بغية شرائه، بعد أن هدد سابقا بحظره في الولايات المتحدة، بحسب العربية.

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وأصدرت الشركة التي مقرها بكين تلك التصريحات في بيان نشر على حسابها الرسمي على تطبيق جينري توتياو الإخباري الذي تملكه في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وقال البيان أيضا إن الشركة ستواصل التمسك برؤيتها الخاصة بالعولمة.

إلا أن الشركة لم تذكر في بيانها هذه الضغوط التي تواجهها في الولايات المتحدة حاليا لبيع تطبيق تيك توك لمقاطع الرقص والترفيه القصيرة، الرائج بشكل واسع عالميا.

في حين ذكرت وكالة رويترز، أن الرئيس الأميركي وافق على منح "بايت دانس" 45 يوما للتفاوض على بيع تيك توك لشركة مايكروسوفت.