تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف معنى Cortana مساعد مايكروسوفت الذكى قبل ما تطلب منه مهمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Cortana هو اسم المساعد الشخصى الذكى المعرفى لنظامى التشغيل Windows Phone 8.1 و Windows 10، والذى يتنافس مع مساعدى Siri من أبل و Google Nowعلى هواتف أندرويد، إذ يستخدم Cortana من Microsoft محرك بحث Bing والبيانات المخزنة على الهاتف الذكى الخاص بالمستخدم لتقديم توصيات مخصصة.معنى Cortana؟
تم تسمية المساعد الافتراضى على اسم نظام الذكاء الاصطناعى فى لعبة Halo من Microsoft، ففى Halo ، توفر شخصية AI الخيالية للاعبين المعلومات الخلفية والتكتيكية اللازمة للعب، كما أن جين تايلور هى الممثلة الصوتية هالو كورتانا وهى أيضا صوت المساعد الرقمى، ووفقًا لويكيبيديا، استند تصميم كورتانا الأصلى إلى الملكة المصرية نفرتيتي.طريقة عمل كورتانا
وفقًا لمايكروسوفت، يمكن للمستخدمين تشغيل Cortana من شاشة البدء، حيث يقدم المساعد الافتراضى اقتراحًا للمهام التى قد يرغب المالك فى تنفيذها بناءً على الموقع والسلوك السابق، كما يمكن للمستخدمين توجيه Cortana للعثور على المعلومات وجدولة المواعيد وتعيين الإخطارات أو الباقى واستخدام ميزات التطبيقات المثبتة على الجهاز.
يتم تخصيص Cortana بشكل كبير بناءً على كمية المعلومات التى يشاركها المستخدم، فعلى سبيل المثال، من خلال السماح بالوصول إلى التقويم والبريد الإلكترونى وجهات الاتصال وسجل التصفح، يمكن للمساعد استخدام هذه البيانات لمحاولة توقع احتياجات المستخدم.
كما ورد فى eWeek، فإن إجابات واقتراحات Cortana تتحسن لأنها تصبح أكثر دراية بالمستخدم، مقدمة من منصة بحث Microsoft.ـ وبدعم من Bing، تتعرف Cortana عليك، وتبنى علاقة يمكنك الوثوق بها، وتتحسن بمرور الوقت من خلال طرح الأسئلة بناءً على سلوكك والتواصل معك قبل أن تفترض أنك مهتم بشيء ما.
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