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كشفت شركة شاومي عن آخر حلولها التقنية، التي تخاطب بها عشاق التقاط صور السيلفي، وهي عبارة عن حلقة ضوئية مع حامل مدمج للهاتف الذكي تحمل الاسم Bcase.
وأوضحت الشركة الصينية أن Bcase هي أداة تجمع بين حامل هاتف قابل للطي، وحلقة ضوئية يمكن ضبط شدة الإضاءة بها في 10 مستويات، بينما يبلغ وزنها 1.1 كجم.
ويمكن استخدام الهاتف من خلالها كمرآة مكياج أثناء التنقل أو للحصول على صور سيلفي عالية الجودة.
وتأتي أداة Bcase مع جهاز صغير للتحكم عن بعد بحيث يمكن تعديل درجة حرارة اللون أو سطوع الضوء دون الحاجة إلى تغيير وضعه.
ويمكن تدوير الهاتف الذكي بحُرية بحيث تكون الصور ممكنة في الوضع الرأسي والأفقي على حد سواء.
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كانت هذه تفاصيل خبر لعشاق صور السيلفي ..إليك أداة Bcase من شاومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.