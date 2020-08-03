تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo S7 برقاقة معالج Snapdragon 765G وسعر 400 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo رسمياً عن هاتف 5G المتوسط Vivo S7 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 765G، وكاميرة خلفية ثلاثية، مع كاميرة أمامية مزدوجة وسعر يبدأ من 400 دولار.

يتميز هاتف Vivo S7 بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تشغل الشاشة نسبة 91.2% من إطار الهاتف بفضل الحواف النحيفة للشاشة، أيضاً تضم الشاشة نتوء لكاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 44 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما تقدم Vivo هاتف Vivo S7 برقاقة معالج Snapdragon 765G، ,يدعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA، ويتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الثلاثية يضم هاتف Vivo S7 مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ويدعم أيضاً تصوير macro، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات mono.

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ومن المقرر أن تدعم الكاميرة الأمامية التركيز التلقائي وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع دعم تثبيت EIS، كما يأتي الهاتف بتصميم زجاجي AG من الجهة الخلفية، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، مع تصميم بسماكة 7.39مم، وبطارية بقدرة 4000 mAh، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33w.

مواصفات هاتف Vivo S7

شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض Full HD بلس أو بدقة 1080 في 2400 بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 91.2%.

رقاقة معالج Snapdragon 765G ثماني الأنوية، بدقة تصنيع 7 نانومتر، وكرت شاشة Adreno 620.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4X، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في UFS 2.1.

نظام تشغيل Android 10، مع واجهة Funtouch OS 10.5.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.89، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/2.2 ويدعم أيضاً تصوير macro، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات mono وفتحة عدسات f/2.4

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر Samsung GH1 بدقة 44 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي وفتحة عدسات f/2.0، مستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 105 درجة وفتحة عدسات f/2.28، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

قياسات الهاتف 158.82 في 74.2 في 7.39 مم، مع وزن 184 جرام.

منفذ USB C، مع مكبرات صوتية Super linear

دعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 6 802.11 ax، والبلوتوث 5.1، GPS.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

وينطلق هاتف Vivo S7 بألوان الأسود، والأزرق إلى جانب اللون الأبيض، مع سعر يبدأ من 400 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو سعر 443 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن ينطلق للبيع في السوق الصيني في 8 من أغسطس.

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