تكنولوجيا: صور حية لهاتف موتورولا الصدفي القابل للطي Motorola RAZR 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هاتف موتورولا الصدفي القابل للطي Motorola RAZR 5G، الذي ينطلق قريباً بتصميم جديد للإطار السفلي من الهاتف.

شغل هاتف Motorola RAZR 5G بعض التسريبات التي نشرت منذ بضعة أشهر، واليوم تأتي صور حية لتقدم تفاصيل ورؤية أوضح لتصميم هذا الإصدار، والتغييرات التي تطرأ على الهاتف مقارنة بالإصدار الأول.

قدمت التسريبات المصورة السابقة نظرة واضحة على تصميم هاتف Motorola RAZR 5G عند الطي، واليوم يظهر الهاتف في أكثر من صورة عند فتح الشاشة أو عند الطي.

وتؤكد الصور اليوم على تغيير تصميم الإطار السفلي من هاتف Motorola RAZR 5G، الذي يأتي بسُمك أقل من الإصدار السابق، كما تم تغيير موقع مستشعر البصمة في الهاتف، حيث تشير التوقعات إلى أن مستشعر البصمة يأتي الآن في الإطار الجانبي للهاتف.

كما تشير التوقعات إلى أن موتورولا ستعمل على ترقية الكاميرة في هاتف Motorola RAZR 5G الذي يضم مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، كبديل لمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في الإصدار الحالي، أيضاً لا يتضمن الهاتف مستشعر tele أو مستشعر بزوايا عرض واسعة.

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أيضاً تأتي كاميرة السيلفي في هاتف Motorola RAZR 5G بترقية من 5 ميجا بيكسل، إلى كاميرة أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل، كما يمكن إستخدام الشاشة الخارجية في الهاتف كعدسات viewfinder.

وينطلق هاتف Motorola RAZR 5G برقاقة معالج Snapdragon 765G، وهي ترقية جديدة عن الإصدار السابق الذي جاء برقاقة معالج Snapdragon 710، كما يأتي الإصدار الجديد بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

هاتف ينطلق أيضاً بقدرة بطارية 2845 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 W، كما تشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Motorola RAZR 5G يضم شاشة بحجم 6.7 إنش، بينما أشارت تسريبات أخرى إلى أن الهاتف يأتي بنفس حجم الشاشة 6.2 إنش، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار رسمياً في حدث يعقد خلال شهر سبتمبر.

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