ترامب: سنوقف «تيك توك» في أمريكا إذا لم يتم بيعه بحلول 15 سبتمبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمانع شراء شركة "مايكروسوفت" لتطبيق "تيك توك".

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" اليوم الإثنين، إنه كان من الأسهل لمايكروسوفت أن تشتري تيك توك كاملاً بدلاً من 30%، مشيراً إلى أنه لا يمكن السيطرة على التطبيق الشهير من قبل الصين.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف تطبيق "تيك توك" في البلاد، إذا لم يتم بيعه بحلول 15 سبتمبر المقبل.

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ووفقاً لمسئولين أمريكيين، فإن التطبيق الرائج بين الشباب تحت إدارة الشركة الصينية يمثل "خطراً قومياً بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها."

ويوم الجمعة الماضي، أعلن ترامب أنه يعتزم حظر التطبيق في الولايات المتحدة، إلا أنه تراجع ووافق على منح شركة "بايت دانس" الصينية 45 يوماً للتفاوض على بيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

ولم يعرف سبب تغيير ترمب رأيه، إلا أن العديد من النواب الجمهوريين البارزين أصدروا خلال اليومين الماضيين بيانات لحثه على بيع تيك توك لمايكروسوفت.