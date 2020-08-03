شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: نخطط لإتمام صفقة الاستحواذ على TikTok بحلول 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة مايكروسوفت منشور يؤكد أنها تتابع المناقشات مع شركة ByteDance الصينية، إذ تشير الشركة إلى أن الرئيس التنفيذى ساتيا ناديلا ناقش الأمر مع الرئيس ترامب، موضحة أنها تخطط لإتمام الصفقة فى موعد لا يتجاوز 15 سبتمبر.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يعنى الاستحواذ أن Microsoft ستمتلك وتدير TikTok فى الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، وأضافت الشركة أيضًا أنها قد تجلب المستثمرين الأمريكيين الآخرين كأصحاب مصلحة أقلية.

وكتبت الشركة: "تقدر Microsoft تمامًا أهمية معالجة مخاوف الرئيس، وهى ملتزمة بالحصول على TikTok ليكون خاضعا لمراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا اقتصادية مناسبة للولايات المتحدة، بما فى ذلك خزانة الولايات المتحدة."

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وإذا نجحت Microsoft فى التفاوض على الصفقة مع ByteDance ، تقول الشركة إنها ستضيف "حماية عالمية وخصوصية وحماية رقمية" إلى تجربة TikTok .

وهناك احتمال أن تنهار هذه المناقشات، وهو أمر وارد بالنسبة لأى استحواذ رفيع المستوى، ومع ذلك، يمكن أن تضيف Microsoft بعض الاستقرار إلى تطبيق الهاتف المحمول فى الولايات المتحدة، حيث تم انتقاد ByteDance لوجود علاقات غامضة مع الحكومة الصينية.

وردت TikTok بقوة على هذه المزاعم، وقالت إنها سترفض أى طلبات لبيانات المستخدم من الدولة.تقول Microsoft أيضًا أنها تهدف إلى "ضمان الشفافية" مع مستخدمى TikTok مع الحفاظ أيضًا على "الإشراف الأمنى ​​المناسب" من قبل الحكومات التى تعمل فيها الخدمة.

ومن غير الواضح ما يمكن أن يصل إليه هذا الأمر، إذ تدعى Microsoft أيضًا أنها ستحتفظ بالبيانات الخاصة بمستخدمى TikTok الأمريكية داخل البلد، بالإضافة إلى التأكد من حذف بياناتهم الحالية خارج الولايات المتحدة، ولا تخطط الشركة لإصدار أى تحديثات إضافية حتى تتم تسوية صفقة TikTok أو توقفها.