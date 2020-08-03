شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كليك أخيرة للوداع .. رحيل مخترع "الماوس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي "ويليام كيرك انجلش" المعروف باسم "بيل انجليش"، مهندس الكمبيوتر الأمريكي الذى ساهم في تطوير ماوس الكمبيوتر بالتعاون مع دوجلاس إنجلبارت، بسبب فشل فى الجهاز التنفسى، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه.

- ولد "إنجلش" في 27 يناير 1929 في ليكسينجتون بولاية كنتاكي.

-كان والده هاري إنجليش مهندسًا كهربائيًا يدير مناجم للفحم بينما كانت والدته كارولين ربة منزل.

- درس ويليام الهندسة الكهربائية في جامعة كنتاكي.

-خدم في البحرية الأمريكية حتى أواخر الخمسينيات.

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-انضم انجلش إلى معهد ستانفورد للأبحاث في الستينيات.

- شارك هو ودوجلاس إنجلبارت في إنشاء أول ماوس كمبيوتر عام 1963.

-طور النموذج الأولي للماوس، وكان أول مستخدم له.

- قاد انجلش مشروعًا عام 1965، برعاية وكالة ناسا، والذي قيم أفضل طريقة لتحديد نقطة على شاشة الكمبيوتر؛ وقد كان الماوس هو الفائز.

-طور انجلش أيضا ماوس الكرة، حيث استبدلت الكرة مجموعة العجلات الأصلية.

-توفى انجلش بسبب فشل في الجهاز التنفسي في سان رافائيل بكاليفورنيا يوم 26 يوليو 2020 عن عمر 91 سنة.