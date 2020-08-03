شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون جلدا قادرا على الإحساس مستوحى من "حرب النجوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوّر باحثون فى سنغافورة "جلدا إلكترونيا" قادرا على إعادة الإحساس باللمس، فى ابتكار يأملون من خلاله أن يتيح لأصحاب الأطراف الاصطناعية التعرّف على الأشياء والإحساس بملمسها، بل وحتى الشعور بالحرارة والألم، ويتكوّن الابتكار الجديد الذى أطلق عليه اسم "إيسز" مما يصل إلى 100 حساس صغير، فى مساحة تبلغ نحو سنتيمتر مربع واحد.

ويقول الباحثون فى جامعة سنغافورة الوطنية إن هذا الجهاز يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق سرعة الجهاز العصبى البشرى، كما أنه قادر على التعرف على ما بين 20 و30 ملمسا مختلفا وقراءة الحروف بلغة بريل للمكفوفين بدقة تتجاوز 90%.

ونقلت "رويترز" عن بنجامين تى، رئيس فريق الباحثين فى الجامعة قوله: "يحتاج البشر لتمرير أيديهم للشعور بالملمس، لكن فى هذه الحالة يمكن للجلد بلمسة واحدة رصد الملمس بدرجات خشونة مختلفة. يعتمد الجهاز على لوغاريتمات الذكاء الاصطناعى والتى تمكّنه من التعلّم بسرعة".

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وأوضح بنجامين أن فكرة الجهاز مستوحاة من مشهد فى أحد أفلام ثلاثية "حرب النجوم"، فقد فيه لوك سكاى ووكر أحد شخصيات الفيلم ذراعه اليمنى، وتم استبدالها بذراع آلية بدا أنها قادرة على استعادة حاسة اللمس.

وتابع قائلا: "إن هذه التكنولوجيا مازالت فى مرحلة الاختبار لكنها حازت اهتماما هائلا خاصة من مجتمع الطب".

ومن الابتكارات التى طوّرها فريق بنجامين وحصل على براءات اختراع لها، جلد شفاف يمكنه أن يندمل مرة أخرى، وكذلك نسيج باعث للضوء للأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء.