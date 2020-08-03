شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف رسميا عن هاتفها الجديد Pixel 4a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جوجل عن هاتفها الجديد Pixel 4a، ووعدت بإطلاق نسخة 5G فى وقت لاحق من هذا العام، وقد تم تأجيل تاريخ إصدار الهاتف بسبب جائحة فيروس كورونا، ولن يتم طرح Pixel 4a للبيع حتى أكتوبر، على الرغم من أنه يمكن للعملاء الطلب المسبق من سبتمبر.

ووفقا لموقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عند طرحه للبيع، سيبلغ سعر Pixel 4a نحو 349 جنيهًا إسترلينيًا، وهو أرخص بكثير من Pixel 4 الرئيسى وأقل تكلفة قليلاً من المنافسين الآخرين مثل iPhone SE

وقالت جوجل إن هاتف 5G القادم من الممكن أن يتعرض لتأخيرات، ولكن سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل فى وقت لاحق من هذا العام، كما من الممكن أن يشهد أحدث إصدار من جهاز Pixel الراقى - الذى يصدر عادةً فى أكتوبر - تأخيرات أيضًا.

لم تكشف عن أى تفاصيل عن هواتف 5G، أو عن هاتف Pixel 5 القادم، ولكنها اقترحت أنها ستبحث عن دمج ميزات إضافية من اتصال الإنترنت الأسرع الذى توفره، بدلاً من مجرد السماح بالاتصالات بشبكات 5G

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وقالت جوجل أن نسخة الهاتف 5G ستكلف 499 دولارًا، وأن كلا الهاتفين سيستخدمان السرعة المتزايدة "لجعل مقاطع الفيديو المتدفقة وتنزيل المحتوى وممارسة الألعاب على Stadia أو منصات أخرى أسرع وأكثر سلاسة من أى وقت مضى".

ولا يأتى هاتف Pixel 4a بعدد من المواصفات الموجودة فى هاتف Pixel 4 الأعلى تكلفة، فجسمه مصنوع من البولى كربونات، مما يعنى أن الهاتف لا يمكن أن يتضمن الشحن اللاسلكى، كما يتضمن مستشعر بصمة الإصبع بدلا من التعرف على الوجه.

لكنه يحتفظ بعدد من الميزات من الهاتف القديم، بما فى ذلك نفس تقنية عدسة الكاميرا، مع إضافة مزايا جديدة مثل زيادة التخزين، كما أنه يأتى بتصميم جديد، مع الكاميرا الأمامية الموضوعة فى فتحة مثقبة فى الجزء العلوى من الشاشة، بدلاً من "الجبهة" التى أصبحت أحد تركيبات الهواتف الحديثة.

جدير بالذكر أصدرت جوجل أول هواتف بيكسل فى عام 2016 ، عندما سيطرت بشكل أكبر على هواتف Android الخاصة بها، وغيرت الاسم من Nexus،وكشفت عن أول إصداراتها فى العام الماضى، مع إطلاق Pixel 3a.