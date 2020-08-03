شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة ثروة مارك زوكربيرج رئيس فيس بوك 7 مليارات دولار خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" إنه خلال يوم الجمعة وحده، زادت ثروات بعض كبار المديرين التنفيذيين، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، بعد أن أعلنت كل من في فيس بوك وأبل وأمازون عن توقعات الأرباح الفصلية، مع تجاهلهم للخسائر الواسعة النطاق فى أماكن أخرى فى أسواق الأسهم.

ارتفع سعر سهم فيس بوك بنسبة 8.2 ٪ إلى مستوى قياسى بلغ 253.67 دولارًا ، مما ساهم فى زيادة ثروة الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج 7 مليارات دولار فى هذه العملية.

وفى غضون ذلك، أغلق سعر سهم أمازون على ارتفاع بنسبة 3.7٪ إلى 3164.68 دولار أمريكى، مما زاد من ثروة الرئيس التنفيذى جيف بيزوس 7 مليارات دولار أيضا.

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كما شهدت شركة أبل مكاسب مماثلة فى الأسهم، لكن رئيسها التنفيذى لم يتم إدراجه بقائمة بلومبرج، فمثل العديد من الأغنياء الأخرين المدرجين بقائمة بلومبرج، ترتبط ثروات الرئيس التنفيذى لشركة أبلإلى حد كبير بملكية الأسهم فى أبل، وهذا يعنى أن ثروته الصافية مرتبطة إلى حد كبير بالتقلبات اليومية فى سوق الأسهم.

وساعد هذا الأمر المليارديرات الآخرين، مثل Elon Musk، على الصعود إلى القائمة، وعلى الرغم من أن كوك لم يضع القائمة رسميًا بعد، فمن المرجح أن ثروته زادت أيضًا وفقًا لأسعار الأسهم، اعتمادًا على عدد خيارات الأسهم التى حصل عليها.

ويأتى هذا الارتفاع الضخم فى الأسهم وزيادة الثروات، على الرغم من ظهور رؤساء شركات التكنولوجيا فى جلسة مثيرة للجدل لمكافحة الاحتكار فى مجلس النواب الأمريكى يوم الأربعاء.