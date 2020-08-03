تكنولوجيا: جوجل تعلن عن PIXEL 5 وPIXEL 4A 5G وهاتف PIXEL 4A

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث رسمياً عن ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف Pixel، حيث أعلنت رسمياً عن هواتف PIXEL 5 وPIXEL 4A 5G إلى جانب هاتف PIXEL 4A.

كشفت جوجل اليوم عن هاتف Pixel 4A الذي يتوفر اليوم للحجز المسبق بسعر 349 دولار، على أن يبدأ شحن الهاتف في 20 من أغسطس، كما قدمت عملاق البحث هاتفها المميز Pixel 5 الذي يأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، على أن يبدأ شحن هذا الإصدار في الخريف مع إصدار الشركة الثالث Pixel 4A 5G الذي ينطلق بسعر 499 دولار.

وقد دفع إنتشار فيروس كورونا شركة جوجل لتأجيل إطلاق هاتف Pixel 4A لأكثر من مرة، واليوم تعلن عملاق البحث عن الهاتف مع إصدار 5G وهاتفها المميز PIXEL 5.

مواصفات PIXEL 5 وهاتف PIXEL 4A 5G

ظهر هاتف Pixel 4A 5G في الصورة الإعلانية التي نشرت من جوجل اليوم إلى اليمين، بتصميم أسود غير لامع، بينما يظهر هاتف Pixel 5 في الجانب الأيسر من الشاشة بتصميم لامع إلى حد ما.

وتؤكد جوجل على أن هاتف Pixel 5 سيتوفر في خريف هذا العام بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، كما حددت جوجل الأسواق التي ينطلق إليها هذا الإصدار والتي تشمل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأيرلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان وأستراليا.

ولقد أكد Brian Rakowski رئيس قطاع المنتجات في شركة جوجل، على أن الشركة تخطط للإعلان عن إصدارات جديدة من أجهزة 5G خلال الفترة القادمة، أيضاً كإستجابة من شركة جوجل لحاجة الأسواق لإصدارات جديدة من هواتف 5G، أعلنت الشركة اليوم عن الإصدارات الجديدة من هواتف 5G، وهو ما أكد عليه Rakowski الذي أشار إلى أن Pixel 4A 5G يتوفر في خريف هذا العام بسعر 499 دولار.

كما يأتي هاتف Pixel 4A 5G بشاشة OLED بحجم أكبر من الإصدار الرئيسي الذي يضم شاشة بحجم 5.8 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يضم كاميرة مزدوجة.

أيضاً تصدر جوجل هاتف Pixel 4A خلال هذا الشهر والذي يأتي دون ميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار العمل مع كافة الشبكات، وأيضاً سيتم بيع هذا الإصدار عبر شبكة الإنترنت، كما تشير التوقعات إلى أن جوجل تخطط لإطلاق الثلاثة إصدارات في أسواق مختلفة.

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هاتف PIXEL 4A

تقدم جوجل هاتف PIXEL 4A بسعر 349 دولار، وهو مستوى تسعير أقل من هاتف ابل iPhone SE بقيمة 50 دولار، وأيضاً أقل من إصدار العام الماضي Pixel 3A، ويعد مستوى التسعير نقطة تسويق رئيسية لهاتف Pixel 4A، بين مجموعة منافسة محدودة تشمل هاتف ابل iPhone SE، وهاتف وان بلس OnePlus Nord، وأيضاً هاتف سامسونج Galaxy S71، كما تقدم جوجل هاتف PIXEL 4A بمميزات تدعمه في المنافسة في الأسواق من خلال نظام الأندوريد ومواصفات الكاميرة.

أيضاً ينطلق هاتف Pixel 4A بحجم واحد في الشاشة، مع إختيار واحد فقط في الألوان وهو الأسود، ومن المتوقع أن يضم هاتف Pixel 4A 5G حجم أكبر في الشاشة.

كما يضم هاتف Pixel 4A نفس مستشعر سوني IMX363 بدقة 12 ميجا بيكسل في الكاميرة المستخدم في هواتف Pixel 3، وPixel 3A، وأيضاً Pixel 4، لذا تقدم الكاميرة آداء جيد مع هذا المستوى في التسعير.

أيضاً من المقرر أن يتوافق هاتف Pixel 4A مع إصدار الشركة السابق Pixel 4 في الآداء، إلا أن هاتف Pixel 4A يأتي بآداء أبطأ في حفظ الصور.

ويضم هاتف Pixel 4A شاشة OLED بحجم 5.8 إنش، وهي مواصفات جيدة من جوجل لهاتف متوسط، والتي تدعم دقة عرض 1080 بيكسل، إلا أن حجم الشاشة لن يكون الأفضل بين الإصدارات المتوسطة المنافسة في الأسواق، كما يتميز الهاتف بتصميم من البلاستيك يقدم تجربة مريحة في الإستخدام.

أيضاً يتميز هاتف Pixel 4A بمدخل 3.5مم للسماعات، كما تدعم جوجل الهاتف بأفضل مميزات في الذاكرة العشوائية والتخزين، حيث يتم شحن هاتف Pixel 4A بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وهي سعة جيدة لدعم نظام تشغيل Android 10، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت وهي سعة مضاعفة لهاتف ابل iPhone SE، إلا أن هاتف ابل يتفوق في الشريحة المستخدمة والتي تدعم أيضاً إصدارات الشركة المميزة، بينما يأتي هاتف Pixel 4A برقاقة معالج Snapdragon 730G.

كما ينطلق هاتف Pixel 4A بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 3140 mAh، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Pixel 4A في عدة متاجر على شبكة الإنترنت والتي تشمل Best Buy، وأمازون، كما يتوافق مع خدمة جوجل المجانية Google Fi.

جوجل تؤكد على دعم الهاتف لثلاثة سنوات في تحديث البرمجيات، كما يأتي الهاتف بتجربة مجانية لثلاثة أشهر في خدمة YouTube Premium، وخدمة بث الألعاب Google Play Pass إلى جانب Google One storage.

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