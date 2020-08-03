تكنولوجيا: مقطع فيديو ترويجي لهواتف سامسونج القادمة Galaxy Note20 و Note20 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة AT&T مقطع فيديو ترويجي لسلسلة هواتف Galaxy Note20 المرتقبة من سامسونج، والذي يستعرض التفاصيل الرئيسية لمواصفات Galaxy Note20 و Note20 Ultra.

يستمر مقطع الفيديو الترويجي الذي نشر اليوم عبر AT&T في الولايات المتحدة لمدة دقيقتين، يكشف من خلالها على تفاصيل مواصفات هواتف Note20، حيث تقدم سامسونج هاتف Galaxy Note20 Ultra 5G بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش بمعدل تحديث 120 Hz.

بينما يأتي الإصدار الرئيسي من السلسلة Galaxy Note20 5G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، مع معدل تحديث متوقع 60Hz، كما يضم كلا الهاتفين ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في المنتصف.

أيضاً يأتي كلاً من هاتفي Galaxy Note20 Ultra 5G وGalaxy Note20 5G في سوق الولايات المتحدة برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع آداء أفضل بنسبة 10% مقارنة بسلسلة Galaxy S20.

كما تدعم العملاق الكوري قلم S في سلسلة Galaxy Note20 بتحسينات ومميزات جديدة ليكون أحد نقاط التسويق الهامة في سلسلة Note، مع معدل إستجابة أسرع، وتكامل مع تطبيقات Office من مايكروسوفت.

إستعرض أيضاً مقطع الفيديو الترويجي مواصفات الكاميرة في كلا الهاتفين، حيث ينطلق هاتف Galaxy Note20 Ultra 5G بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما ينطلق هاتف Galaxy Note20 5G بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يدعم كلا الهاتفين تسجيل فيديو بدقة 8K.

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وفي مميزات التكبير يدعم هاتف Galaxy Note20 Ultra 5G ميزة التكبير حتى 50 مرة، بينما يأتي هاتف Galaxy Note20 5G بميزة دعم تكبير حتى 30 مرة، إلا أن مقطع الفيديو لا يؤكد على وجود كاميرة periscope في هاتف Galaxy Note20 Ultra 5G، أو إستبدال المستشعر المميز بدقة 48 ميجا بيكسل بمستشعر جديد بدقة 12 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Galaxy Note20 بطارية بقدرة 4300 mAh، بينما يأتي هاتف Note20 Ultra بقدرة بطارية 4500 mAh لدعم معدل التحديث الأعلى في الشاشة.

وفي إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لهاتفي Note20 Ultra وGalaxy Note20، تقدم سامسونج اللون البرونزي Mystic لكلا الهاتفين.

بينما تقدم سامسونج اللون الأخضر Mystic حصرياً لهاتف Galaxy Note20، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note20 خلال أيام لتوضح العملاق الكوري تفاصيل مواصفات السلسلة كاملة، كما تكشف النقاب عن هاتف Galaxy Z Fold 2، وساعة Galaxy Watch3 الذكية خلال الحدث.

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