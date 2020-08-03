تكنولوجيا: صور حية لشاشة الحماية الخاصة بهاتف Mate 40 Pro المرتقب من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور الحية لشاشة الحماية الخاصة بهاتف Mate 40 Pro والتي جاءت بتفاصيل جديدة حول تصميم هاتف هواوي المرتقب.

مزيد من التفاصيل حول إصدار هواوي القادم Mate 40 Pro، حيث كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن شاشة الحماية الخاصة بالهاتف، حيث تؤكد الصور على أن هذا الإصدار لن يأتي بتصميم النتوء في الشاشة للكاميرة الأمامية، وهو نفس التصميم الذي يقدم لهاتف Mate 40.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هواوي تخطط لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Mate 40 في حدث يعقد ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر.

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أيضاً كشفت التسريبات السابقة على أن هاتف Mate 40 Pro ينطلق بشاشة منحنية بحجم 6.6 إنش، كما يتميز بإطارات نحيفة جداً، أيضاً لا يضم هذا الإصدار أي ثقوب في الشاشة للكاميرة الأمامية، وهو ما تؤكد عليه أحدث الصور الخاصة بشاشة الحماية.

من جانب أخر تؤكد الكثير من التوقعات على أن هواوي تحرص على أن تقدم المواصفات والتقنيات الجديدة في سلسلة Mate، لذا قد نشهد هذا العام دعم سلسلة هواتف Mate 40 بتقنية الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة، ليكون لشركة هواوي الريادة في الوصول إلى الأسواق بهذه التقنية.

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