مايكروسوفت تؤكد إهتمامها بشراء TikTok، وهي في محادثات مع دونالد ترامب و ByteDance

فاطمة أيت طالب - دبي - وجدت منصة TikTok نفسها في موقف صعب بعدما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه بشأن التطبيق لكونه يجمع البيانات عن المواطنين الأمريكيين والتهديد الذي يشكله على الأمن القومي للبلاد. لم تنجح شركة ByteDance التي تملك التطبيق حتى الآن في التوصل إلى إتفاق مع الحكومة الأمريكية، لذا تم إقتراح حل بديل، وهو إستحواذ شركة مايكروسوفت على تطبيق TikTok.

أكدت شركة مايكروسوفت رسميًا اليوم أنها تجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع شركة ByteDance. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، السيد Satya Nadella بالقول : ” تلتزم مايكروسوفت بالحصول على TikTok الخاضعة لمراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا إقتصادية مناسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك خزانة الولايات المتحدة “.

سيتم الإنتهاء من المحادثات مع ByteDance بحلول 15 سبتمبر من هذا العام، بطريقة أو بأخرى. إذا أبرمت مايكروسوفت الصفقة، فسوف تحصل على كافة العمليات المتعلقة بـ TikTok في أسواق محددة وقد تدعو مستثمرين أمريكيين آخرين لتولي حصة الأقلية.

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لاحظ أن الشركة تتطلع فقط إلى إدارة خدمات TikTok في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. ستستمر ByteDance في تشغيل الشبكة الإجتماعية في الأسواق المتبقية. ستضمن مايكروسوفت نقل البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة. كما تلتزم الشركة بتقديم الإشراف الأمني للحكومات المحلية.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن قيمة فرع شركة TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ وحدها ما بين 15 و 30 مليار دولار أمريكي.