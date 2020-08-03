الإعلان رسميًا عن الهاتف Google Pixel 4a مع المعالج SD730G، وشاشة بحجم 5.81 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد عدة أشهر من الشائعات والتسريبات، قامت شركة جوجل أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Google Pixel 4a ليكون بذلك الهاتف المتوسط الأحدث من شركة جوجل. وعلى عكس العام الماضي حيث تم أيضًا إطلاق Google Pixel 3a XL، فهذا العام قررت شركة جوجل الإكتفاء بإطلاق الهاتف Google Pixel 4a العادي.

الهاتف Google Pixel 4a الجديد يضم شاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3140mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

الهاتف Google Pixel 4a الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12.2 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7 تدعم ميزات مثل Night Sight و Portrait Mode و Top Shot، فضلا عن تقنية تثبيت الصورة OIS. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبشكل مسبق مع نظام Android 10.

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سيتم عرض الهاتف Google Pixel 4a للطلب المسبق في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 349 دولار أمريكي، وسيتم البدء بشحن الطلبات رسميًا يوم 20 أغسطس. وبغض النظر عن الولايات المتحدة الأمريكية، فالهاتف Google Pixel 4a سيصل كذلك لكل من أستراليا، كندا، فرنسا، الهند، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، سنغافورة، إسبانيا وتايوان.