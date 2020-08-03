شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تقسيم سهم أبل إلى أربعة؟ وما السبب وراء هذا الخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2020، كما أعلنت عن موافقة مجلس الإدارة على تقسيم سهم أبل إلى أربع مقابل واحد، كما نجحت الشركة الأمريكية في تحقيق أرباحا قياسية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020 رغم تفشي فيروس كورونا مدفوعا بمبيعات ايفون SE 2 ونمو ايراداتها من قسم الخدمات والأجهزة الذكية.

يعني ايه تقسيم سهم أبل

أعلنت أبل عن موافقة مجلس الإدارة على تقسيم سهم ابل إلى أربعة مقابل واحد، وذلك بنهاية شهر أغسطس 2020، بحيث يملك كل مستثمر من مستثمري أبل أربعة أسهم مقابل كل سهم واحد يملكه، فإذا كان مستثمر يمتلك سهم واحد من أسهم شركة آبل بقيمة 400 دولار، فإن المستثمر سيصبح بنهاية شهر أغسطس يملك 4 أسهم من أسهم آبل قيمة كل سهم منهم 100 دولار.

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وكشفت الشركة أن كل مساهم مسجل بها في نهاية العمل في 24 أغسطس 2020 سيحصل على ثلاثة أسهم إضافية مقابل كل سهم، على أن يبدأ التداول على أساس سعر السهم الجديد بعد التقسيم في 31 أغسطس 2020، كما أوضحت الشركة أن قرار تقسيم سهم ابل جاء لجعل الأسهم في متناول قاعدة أوسع من المستثمرين.

فيما تقوم الشركات بتقسيم أسهمها لخفض سعرها حتى يتمكن المزيد من الناس من الاستثمار في الشركة، إلا أن القيمة السوقية للشركة لن تتغير نتيجة ذلك، ويعتبر تقسيم سهم ابل في أغسطس الحالي 2020 الخامس للشركة، حيث قسمت السهم 7 إلى 1 في عام 2014، كما قسمت السهم 2 إلى 1 في عام 2005، وسبق لهم تقسيم السهم أيضا في عام 2000 وفي عام 1987.