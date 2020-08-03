فيسبوك ينافس يوتيوب بميزة جديدة... إليكم الخبر السارّ

أعلنت شركة فيسبوك انها استكملت سلسلة من الاتفاقات للحصول على حق عرض مقاطع فيديو موسيقية على منصتها، أي إضافة تسجيلات مصورة موسيقية محفوظة الحقوق يمكن للمستخدمين مشاهدتها مباشرة عبر الشبكة من دون الحاجة للانتقال إلى يوتيوب.
فقد أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تعلن فيسبوك، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي عن شراكات مع ثلاث من كبار شركات الموسيقى في العالم، وهي "يونيفرسال ميوزيك غروب" و"سوني ميوزيك إنترتينمنت" و"وورنر ميوزيك غروب".
هذه الخطوة تعني ان فيسبوك تسعى بشكل واضح إلى منافسة تطبيق يوتيوب الذي يستحوذ على القسم الأكبر من الأعمال الموسيقية المصورة.
هذه الخطوة تعني ان فيسبوك تسعى بشكل واضح إلى منافسة تطبيق يوتيوب الذي يستحوذ على القسم الأكبر من الأعمال الموسيقية المصورة.
وستضاف هذه الخدمة الجديدة إلى ميزة "فيسبوك ووتش"، كما سيتاح للمستخدمين التفاعل مع الفيديوهات عبر الإعجاب أو التعليق أو التشارك على غرار سائر المنشورات الأخرى.
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