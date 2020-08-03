شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامى IOS وأندرويد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية إنهاء الدعم لمساعدها الصوتي الذكي على نظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد"، وأوضحت "مايكروسوفت"، وفقا لما نقله موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص أن إنهاء دعم "كورتانا" لتلك الأنظمة سيكون في عام 2021.

ونقل التقرير عن مصادر قوله إن "مايكروسوفت" ترغب في أن يقتصر نشاط "كورتانا" على الأجهزة التابعة لها وللتطبيقات التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز" الخاص بها، وأشار التقرير إلى أنه يمكن التحول لتجربة تقنيات الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي باستخدام "كورتانا"، والتي تدعم تقنيات المنزل الذكي والتحكم في الموسيقى، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القرار من شركة مايكروسوفت في الربع الأول من عام 2021.

على جانب آخر أكدت مايكروسوفت أنها تجرى محادثات مع شركة ByteDance الصينية لشراء الذراع الأمريكية لتطبيق الفيديو الشهير TikTok وأن رئيس الشركة ناقش مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مخاوفه بشأن الأمن والرقابة المحيطة بمثل هذا الاستحواذ.

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وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت مايكروسوفت فى بيان، إن مايكروسوفت وByteDance قدمت إشعارًا بنيتهما استكشاف صفقة تؤدى إلى استحواذ مايكروسوفت وتشغيل خدمة TikTok فى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وقالت الشركة إنها تتوقع اختتام تلك المحادثات بحلول 15 سبتمبر.

فيما سبق وأن قال ترامب يوم الجمعة إنه سيحظر قريبًا TikTok فى الولايات المتحدة، وقالت الشركة إن ترامب والرئيس التنفيذى ساتيا ناديلا تحدثا، وإن مايكروسوفت مستعدة لمواصلة استكشاف عمليات شراء عمليات TikTok الأمريكية بعد محادثتهما.