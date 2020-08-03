شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية ترفع دعوى قضائية ضد أبل وتطالب بتعويض 1.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت شركة الذكاء الاصطناعى الصينية Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology، والمعروفة اختصارا باسم Xiao-i، دعوى قضائية ضد شركة أبل، وذلك بزعم أنها انتهكت براءات الاختراع الخاصة بها.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فقالت الشركة فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى، إن الشركة تطالب بتعويضات بقيمة 10 مليارات يوان (1.43 مليار دولار) وتطالب شركة أبل بالتوقف عن "تصنيع المنتجات التى تنتهك البراءة واستخدامها والوعد ببيعها وبيعها واستيرادها".

وقد جادلت شركة Xiao-i بأن تقنية التعرف على الصوت من أبل الموجودة فى Siri تنتهك براءة اختراع تقدمت بها فى عام 2004 ومنحت فى عام 2009، لكن لم ترد أبل على طلب للتعليق، كما لم يتسن لرويترز الحصول على العثور على نسخة من ملف المحكمة.

وتشير الدعوى القضائية إلى استمرار خلاف استمر قرابة عقد من الزمان بين الشركتين، وقد قامت شركة Shanghai Zhizhen أولاً بمقاضاة شركة أبل لانتهاك براءات الاختراع في عام 2012 بشأن تقنية التعرف على الصوت، وفي يوليو، قضت محكمة الشعب العليا في الصين بأن البراءة صالحة.