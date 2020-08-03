تكنولوجيا: ROG تعلن عن أول شاشة مخصصة للألعاب بمعايير HDMI 2.1 ودقة 4K مع معدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ASUS ROG تكشف عن أول شاشة مخصصة للألعاب في العالم بمعايير HDMI 2.1، والتي تتميز بدقة عرض 4K، مع معدل تحديث 120Hz.

إستطاعت ASUS ROG تحقيق الريادة في إستخدام المعايير الجديدة لمنافذ HDMI 2.1 في أحدث إصدارات الشركة من الشاشات المخصصة للألعاب، حيث تم إعتماد المعايير في الشاشة عبر Allion Labs المتخصصة في إجراء الإختبارات على الأجهزة الجديدة.

تتميز شاشة ASUS ROG الجديدة بحجم 43 إنش ودعم معايير HDMI 2.1 مع ميزة التوافق مع الجيل القادم من منصات الألعاب التي تنطلق قريباً بهذه المعايير، مع نطاق ترددي 48 جيجابت في الثانية، وجودة عرض 4K UHD أو 3840 في 2160 بيكسل، مع دعم معدل تحديث متغير 120 Hz.

كما تأتي شاشة الألعاب الجديدة من ROG بميزة الخفض التلقائي لمعدل تأخر الإستجابة، أيضاً تم تمكين نمط للتحكم في المعالجة على الشاشة في منصات الألعاب، كما تعمل الشاشة على إعطاء الأولوية لخفض معدل تأخر الإستجابة وكفاءة وجودة المعالجة على الشاشة وفقاً للمحتوى.

ولقد أكدت ROG أيضاً على أن شاشة الألعاب قد خضعت لإختبارات صارمة في Allion Labs، والتي إشتملت على إختبارات FRL، وإختبارات فك تشفير FRL Pixel، وإختبارات بروتوكول FRL، وذلك بهدف التأكيد على توافق شاشة الألعاب مع الجيل القادم من منصات الألعاب التي تدعم معايير HDMI 2.1.

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أيضاً أكدت Allion Labs على أن ROG مستعدة بالفعل للجيل القادم من منصات الألعاب التي تنطلق لاحقاً هذا العام، وذلك من خلال سلسلة من شاشات ROG المخصصة للألعاب بمعايير HDMI 2.1، والتي تنطلق في عطلات نهاية العام بحجم 27 و32 و43 إنش.

وتعد ROG واحدة من الشركات الرائدة في مجال شاشات الألعاب، حيث تحرص الشركة دائماً على تخطي المعايير والمواصفات السائدة في شاشات الألعاب لتقدم الجديد وتحقق الريادة بين العلامات التجارية المنافسة.

أيضاً كان لعلامة ROG التجارية الريادة دائماً في جلب التقنية المتطورة لشاشات الألعاب، لدعم المستخدمين بتجربة مرئية في الألعاب تخطف الأنفاس، ولقد كان لشركة ROG الريادة في إصدار شاشة الألعاب ROG Swift PG258Q التي جاءت بميزة دعم معدل تحديث 240 Hz، وشاشة ROG Swift PG43UQ 4K بمعدل تحديث 144 Hz في شاشة ألعاب DSC، هذا إلى جانب شاشة الألعاب ROG Swift التي جاءت بمعدل تحديث 360 Hz.

يذكر أن أجهزة ROG المخصصة للألعاب كانت الإختيار الأول للكثير من اللاعبين في مهام رفع تردد التشغيل في الألعاب، وتستمر الشركة في جلب التقنيات والإصدارات الجديدة لدعم اللاعبين.

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