تكنولوجيا: تسريبات مصورة للإصدار الخاص Galaxy S20 Fan المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات المصورة اليوم لتقدم أول صور الإصدار الخاص Galaxy S20 Fan المرتقب الإعلان عنه من سامسونج خلال الفترة القادمة.

نشرت صفحة @evleaks أول الصور المسربة التي توضح تصميم الجهة الأمامية من الإصدار الخاص Galaxy S20 Fan، والذي يحاكي إصدارات سامسونج الحالية من سلسلة هواتف S20.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن الإصدار الخاص Galaxy S20 Fan سيرتكز على مواصفات الإصدار الحالي Galaxy S20 Plus، على أن يأتي بحجم شاشة من 6.5 إلى 6.7 إنش، مميزة بمعدل تحديث 120 Hz، كما ينطلق بقدرة بطارية 4500 mAh.

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ويظهر Galaxy S20 Fan في التسريبات المصورة بحواف بسُمك أكبر، ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة مسطحة، كما يتوسط ثقب الكاميرة الأمامية شاشة الهاتف بحجم 3.3مم.

من جانب أخر أشارت بعض الشائعات إلى أن هاتف Galaxy S20 Fan يضم في إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تضم الإعدادات كاميرة telephoto جديدة بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S20 Fan في الأسواق العالمية برقاقة معالج Snapdragon 865، وذلك كبديل لرقاقة Exynos التي تدعم سلسلة هواتف Galaxy S20 الحالية في الأسواق العالمية.

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