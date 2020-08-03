المركزي للاحصاء : نسبة استخدام الاسر لشبكة Wi-Fi في المنازل بلغت 88%

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاثنين، ان نسبة استخدام الاسر لشبكة Wi-Fi في المنازل بلغت اكثر من 88 %، مبينة ان التكاليف العالية للانترنيت احد الاسباب الرئيسية بعدم استخدامه بالمنزل.

وقال الجهاز حسب اخر احصائية له في عام 2020 واطلعت عليه الخليج 365 ان "نسبة استخدام الاسر لشبكة Wi-Fi في المنازل بلغت نسبة 88.6 %"، مبينة ان "نسبة الاسر التي تستخدم شبكة متنقلة عن طريق( مودم او اجهزة الرواتر لزين فاي او اسيا فاي و عن طريق شريحة الهاتف ) بلغت 21.7%، في حين بلغ نسبة استخدام الاسر للانترنيت عن طريق شبكة الهاتف الارضي 0.1%".

واضاف ان "نتائج المسح بينت ان من اسباب عدم اتصال الاسر بالانترنيت داخل المنزل هو بسبب تكاليف الخدمة العالية جدا وبنسبة 74%، فيما يعود السبب الثاني الى تكاليف الاجهزة عالية جدا وبنسبة 68.9% ، فيما يعود السبب الثالث الى انعدام الحاجة للانترنيت وبنسبة 66.3%، اما السبب الرابع فيعود الى انعدام المعرفة او المهارات اللازمة لاستخدام الانترنيت وبنسبة 55%".