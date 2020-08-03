شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير روسى يقدم نصائح ذهبية للحفاظ على الهواتف الذكية لعمر أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث أغلبنا عن الهواتف الذى قد تعيش أطول فترة ممكنة، ومن أجل ذلك، يبحث الجميع عن بطاريات لديها قدرات بالاستمرار أطول فترة ممكنة، وكذلك كاميرا تمتلك وضوحا فى الصورة والفيديوهات، ومع ذلك، فإن هناك بعض الأشياء التى تزيد من عمر الهاتف المحمول الخاص بك، حيث كشف ألكسندر تيموفيف، أستاذ مساعد بقسم المعلوماتية في جامعة بليخانوف الروسية عن طريقة تمديد عمر الهواتف الذكية.



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وقال تيموفيف، من الأفضل وضع شاشة الهاتف الذكى للأسفل ، حيث سيؤدي ذلك إلى إطالة عمر الخدمة للجهاز، وبالتالي، لن تتضرر كاميرا الهاتف بالخدوش، كما أن هذا التصرف أيضا سيقلل من تسخين الهاتف، بحسب موقع kxan36news.

وأوضح الخبير أن معظم مالكى الهواتف الذكية لديهم زجاج واق خاص على شاشة، لذا فإن الموضع لأسفل لن يخدش الشاشة، في الوقت نفسه، فإن كاميرا الهواتف الذكية بها بروز فوق سطح الهاتف المرتبط بسب العدسات ووضع الهاتف على ظهره قد يؤدى إلى تلف هذه العدسات بسبب الخدوش.

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بالإضافة إلى ذلك، يوصى الخبير باستخدام الزجاج الواقى على الشاشة، حيث أنه يحمي الجهاز بشكل فعال من التشقق في حالة سقوطه.

فيما قال الخبير دميتري ريابينين إن ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكى يمكن أن يفسد الهاتف، صحيح أن الهواتف محمية من الحرارة الزائدة، ولكن الجهاز قد يسخن بسبب عوامل خارجية.