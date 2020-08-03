شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت يناقش دونالد ترامب حول شراء TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مايكروسوفت أنها تجرى محادثات مع شركة ByteDance الصينية لشراء الذراع الأمريكية لتطبيق الفيديو الشهير TikTok وأن رئيس الشركة ناقش مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مخاوفه بشأن الأمن والرقابة المحيطة بمثل هذا الاستحواذ.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت مايكروسوفت فى بيان، إن مايكروسوفت وByteDance قدمت إشعارًا بنيتهما استكشاف صفقة تؤدى إلى استحواذ مايكروسوفت وتشغيل خدمة TikTok فى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وقالت الشركة إنها تتوقع اختتام تلك المحادثات بحلول 15 سبتمبر.

فيما سبق وأن قال ترامب يوم الجمعة إنه سيحظر قريبًا TikTok فى الولايات المتحدة، وقالت الشركة إن ترامب والرئيس التنفيذى ساتيا ناديلا تحدثا، وإن مايكروسوفت مستعدة لمواصلة استكشاف عمليات شراء عمليات TikTok الأمريكية بعد محادثتهما.

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وقال بيان مايكروسوفت: "إن شركتنا تقدر تماما أهمية معالجة مخاوف الرئيس، وهي ملتزمة بالحصول على TikTok رهنا بمراجعة أمنية كاملة وتوفير منافع اقتصادية مناسبة للولايات المتحدة ، بما في ذلك خزانة الولايات المتحدة"، ولم يعلق البيت الأبيض على الفور على بيان مايكروسوفت.

وفي السابق، كانت هناك تقارير تفيد بأن مايكروسوفت كانت في محادثات متقدمة لشراء العمليات الأمريكية لـ TikTok ، والتي كانت مصدرًا لمخاوف الأمن القومي والرقابة لإدارة ترامب، وفي وقت سابق من يوم الأحد ، أثار وزير الخارجية مايك بومبيو مرة أخرى تحذيرات الإدارة من منصة التواصل الاجتماعي.

وقال بومبيو على قناة "فوكس نيوز" : "شركات البرمجيات الصينية هذه تعمل في الولايات المتحدة ، سواء كانت TikTok أو WeChat - هناك عدد لا يحصى من ... تقوم بتغذية البيانات مباشرة إلى الحزب الشيوعي الصيني ، جهاز الأمن القومي الخاص بهم، والعقود الآجلة".