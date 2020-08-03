تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme V5 5G بمعالج Dimensity 720 وسعر 214 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme عن هاتف Realme V5 5G وهو أحدث الهواتف المتوسطة التي تدعم الإتصال بشبكات 5G، ويضم رقاقة معالج Dimensity 720 مع بطارية بقدرة 5000 mAh، وسعر يبدأ من 214 دولار.

يتميز هاتف Realme V5 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض Full HD بلس، مع أبعاد 20:9، كما يدعم معدل تحديث 90Hz، أيضاً يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة في الجانب الأيسر مع مستشعر 16 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Realme V5 5G رقاقة معالج Dimensity 720 من MediaTek بدقة تصنيع 7 نانومتر، وكرت شاشة Mali-G57 MC3، كما تدعم الرقاقة الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، أيضاً يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق Realme V5 5G بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة realme UI، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يقدم النموذج المميز باللون الفضي من الهاتف بشعار realme ثلاثي الأبعاد في الجهة الخلفية.

كما يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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ويدعم هاتف Realme V5 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن flash charge بتقنية الشحن السريع وبقدرة 30W، لشحن البطارية بشكل كامل خلال 65 دقيقة.

مواصفات هاتف Realme V5 5G

شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض Full HD بلس أو دقة 1080 في 2400 بيكسل، مع أبعاد 20:9، كما يدعم معدل تحديث 90Hz.

رقاقة معالج Dimensity 720 من MediaTek بدقة تصنيع 7 نانومتر مع 2 من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2GHz و6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2GHz، وكرت شاشة Mali-G57 MC3.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X RAM، مع سعة تخزيت 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 256 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 10 وواجهة realme UI

فتحة لدعم اثنان من شرائح SIM وmicroSD.

كاميرة الخلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 مع فلاش LED، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/2.3، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير بفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية في ثقب الشاشة مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.1.

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

قياسات الهاتف 162.2 في 75.1 في 9.1مم، مع وزن 194 جرام.

طبقة طلاء مقاومة لرذاذ الماء p2i

مدخل 3.5مم للسماعات، مكبرات Linear، ودعم تقنية Dolby Atmos، صوتيات Hi-res.

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/ NSA، و Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5، و GPS، مع منفذ USB C.

بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme V5 5G بألوان الفضي والأخضر وأيضاً الأزرق، بسعر يبدأ من 214 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو 272 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يتوفر في السوق الصيني في 7 من أغسطس.

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