تكنولوجيا: هاتف Redmi 9 Prime ينطلق غداً بجودة عرض FullHD Plus

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد MD Manu Jain في تغريدة نشرت على تويتر على أن هاتف Redmi 9 Prime ينطلق رسمياً في 4 من أغسطس بشاشة تدعم جودة عرض FullHD Plus.
ينطلق إصدار جديد من علامة شاومي الفرعية Redmi في حدث يعقد غداً، حيث يأتي الإصدر الجديد بعنوان Redmi 9 Prime، وهو الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Redmi 9 الذي قدم في سوق إسبانيا خلال شهر يونيو.
وتشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi 9 Prime ينطلق برقاقة معالج Helio G80، مع شاشة مميزة بحجم 6.53 إنش، كما يضم هاتف Redmi 9 Prime بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، ومستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.
كما تضم الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.
أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Redmi 9 Prime بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يضم بطارية بقدرة 5020 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ USB C وشاحن بقدرة 18W.
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