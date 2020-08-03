مبيعات iPhone تنمو بنسبة 225% في الربع الثاني من هذا العام بالصين

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال الربع الثاني من هذا العام، كانت آبل هي الشركة الأسرع نموًا على مستوى مبيعات الهواتف الذكية في الصين، فقد شهدت مبيعاتها نموًا بنسبة بلغت 225 في المئة مقارنة مع الربع السابق. هذه الإحصائيات وردتنا من مؤسسة CINNO Research المتخصصة في بحوث السوق والتي أشارت إلى أن آبل قامت ببيع 13 مليون هاتف iPhone في الربع الثاني من هذا العام، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 62 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

هذه الزيادة الكبيرة في المبيعات تأتي بعد إنخفاض مبيعات iPhone بشكل حاد في شهر فبراير الماضي حيث بلغت الشحنات 500 آلف وحدة فقط في الصين. منذ ذلك الحين، ساهمت المبيعات القوية لـ iPhone 11 في تحسين الأوضاع وإستعادة عافيتها. الهاتف iPhone SE 2020 الجديد كان من بين هواتف آبل التي حققت مبيعات قوية، فكلا الهاتفين حصلا على خصومات مميزة مما عزز جذابيتهما لدى المستهلكين الصينيين.

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قامت مؤسسة Counterpoint Research بنشر تقريرها أيضًا حيث ذكرت أن شركة آبل قامت بشحن 7.4 مليون هاتف iPhone في الربع الثاني من هذا العام. هذا يمثل زيادة بنسبة 32 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. هذا العدد يشمل هواتف iPhone التي تم بيعها للمتاجر المُرخص لها من قبل شركة آبل.

ومع ذلك، لا تزال شركة Huawei هي المتسيدة لسوق الهواتف الذكية الصيني في الربع الثاني من هذا العام بعدما نجحت في شحن 36.6 مليون هاتف ذكي، وتليها الشركات الصينية الأخرى، بما في ذلك Oppo و Vivo و Xiaomi. وبالإضافة إلى ذلك، شهد سوق الهواتف الذكية بشكل كامل إنخفاضًا بنسبة 17 في المئة على مستوى المبيعات في الربع الثاني من هذا العام.