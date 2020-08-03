هذه هي التلفزيونات التي تقول Sony بأنها ” ملائمة ” لجهاز Playstation 5

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Sony بإطلاق جهاز الألعاب المنزلي الجديد Playstation 5 في وقت لاحق من هذا العام. في الغالب، إذا كنت تمتلك تلفزيونًا بالفعل، فالأمر لن يتطلب سوى توصيل الجهاز بالتلفاز لتبدأ المغامرة. ومع ذلك، إستعدادًا لإطلاق جهاز Playstation 5، قررت شركة Sony الآن الإعلان عن العديد من التلفزيونات المتوافقة مع جهاز ألعابها المنزلي الجديد والتي تم تصميمها على ما يبدو لتلائم الجهاز الجديد.

هذه ليست في الواقع تلفزيونات جديدة، فقد تم الإعلان عنها بالفعل من قبل، ولكن وفقا لشركة Sony، فهذه هي التلفزيونات التي يجب أن تفكر فيها إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى إستفادة من تجربة اللعب التي توفرها ألعاب Playstation 5. وهذا يشمل طرازات X900H 4K HDR Full Array LED و Z8H 8K HDR Full Array LED.

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ما الذي يجعل هذه الطرازات بالتحديد ملائمة لجهاز Playstation 5؟ وفقا لشركة Sony : ” تتميز هذه الطرازات أيضًا بوضع الألعاب Game Mode، والذي يتيح للمستخدمين تشغيل الألعاب تلقائيًا على Playstation 5 مع إستجابة سريعة جدًا. بفضل وضع الألعاب، يمكن للمستخدمين إيقاظ كل من التلفزيون وجهاز Playstation 5 في آن واحد بإستخدام وحدة التحكم اللاسلكية Sony DualSense، وكذلك التحكم بسلاسة بإستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون فقط “.

هذه التلفزيونات تضم أيضًا تكنولوجيا الصوت Acoustic Multi-Audio والتي تستخدم تحديد موقع نغمات الصوت للمساعدة في توصيل التأثيرات من مكان وجودها في اللعبة. ستساعد الدقة العالية على التلفزيونات هذه في جعل ألعاب الفيديو تبدو أكثر حدة. بطبيعة الحال، أنت من يحدد ما إذا كنت بحاجة إلى الترقية أم لا، ولكن إذا كنت تبحث عن تلفاز جديد، فهذه هي الطرازات التي تستحق التفكير فيها.