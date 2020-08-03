آبل قد لا تقوم ببيع المعالجات الخاصة بها للشركات الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة آبل بإنشاء المعالجات الخاصة بها لإستخدامها في حواسيبها الخاصة، وهذا ما نعرفه جيدًا. ومع ذلك، فهذا الأمر يثير سؤالاً مثيرًا للإهتمام لأنه إذا كانت معالجات آبل قادرة على التفوق على معالجات Intel من حيث الأداء، فهل ستفكر آبل في بيع التكنولوجيا الخاصة بها للشركات الأخرى التي قد ترغب في شيء مشابه؟

إتضح أن الأمر لن يكون كذلك على الأرجح، ولكن يبدو أن شركة آبل لا تعارض الفكرة تمامًا. خلال تقريرها المالي للربع الثالث من سنتها المالية 2020، سئل الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Tim Cook عما إذا كانت الشركة تفكر في بيع معالجاتها الخاصة للشركات الأخرى، ورد Tim Cook بالقول : ” لا أريد أن أبدي تعليقًا أبديًا، ولكننا شركة منتجات، ونحب عمل كل شيء “.

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من ناحية أخرى، كشف Tim Cook عن السبب وراء إبتعاد الشركة عن Intel حيث صرح بالقول : ” إذا تمكنا من إمتلاك تجربة المستخدم بهذه الطريقة، فإن هدفنا سيكون إسعاد المستخدم. وهذا هو السبب في أننا نقوم بإنشاء المعالجات الخاصة بنا، لأنه يمكننا تصور بعض المنتجات التي لم نتمكن من بلوغها بطريقة أخرى. وهكذا ننظر إلى الأمر “.

حتى الآن، بغض النظر عن تطبيقات وخدمات معينة، فقد إحتفظت شركة آبل في الغالب بتقنياتها لنفسها. هذا ما يجعل منتجات الشركة فريدة. ومع ذلك، تقول الشائعات أن سامسونج تتطلع إلى القيام بشيء مماثل من خلال إنشاء معالجات Exynos جديدة من أجل الحواسيب التي تعمل بنظام Windows.