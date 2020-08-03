تطبيق Netflix يحصل على عناصر التحكم في سرعة التشغيل على منصة الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت Netflix اليوم بإضافة عناصر التحكم في سرعة التشغيل إلى تطبيقها الرسمي على منصة الأندرويد. بمجرد أن تحصل على النسخة الأحدث من التطبيق، ستتمكن من إختيار 0.5x و 0.75x و 1.25x و ×1.5 إضافة إلى 1x بطبيعة الحال، والذي كان الخيار الوحيد المتوفر حتى الآن، وسيظل الخيار الإفتراضي.

لذلك إذا كنت من محبي التشغيل السريع أو البطيء على Netflix، فسوف تحتاج إلى إختيار سرعتك المفضلة يدويًا لكل فيلم تريد مشاهدته. من ناحية أخرى، ستكون خيارات سرعة التشغيل الأخرى متاحة بغض النظر عما إذا كنت تقوم ببث شيء ما أو تشاهد عرضًا أو فيلمًا قمت بتحميله مسبقًا.

Advertisements

تم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة في العام الماضي، وإستغرقت Netflix وقتًا طويلاً لإطلاقها لأن الشركة كانت تعمل على ميزات تضمن للمستخدمين الحصول على تجربة سلسة، مثل تصحيح سرعة الصوت تلقائيًا من خلال تسريعه وإبطائه، لذا فإن ما تسمعه سيتماشى مع ما تشاهده.

يبدو أن المستخدمين طالبوا Netflix بهذه الميزة منذ عدة سنوات، على الأقل وفقا لنائب رئيس الإبتكارات في شركة Netflix، السيد Keela Robison. وأشادت كل من الجمعية الوطنية الأمريكية للصم والاتحاد الوطني للمكفوفين بهذه الحركة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذه الميزة ستصل كذلك إلى تطبيق iOS ونسخة الويب من Netflix قريبًا، ولكن لا توجد حاليًا خطط لجلب عناصر التحكم في سرعة التشغيل إلى تطبيق Netflix للتلفزيونات.