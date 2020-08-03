شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" يطرح ميزة لكتم الإشعارات بالدردشات والمجموعات للأبد.. قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن منصة التراسل الفورى الأشهر فى العالم "واتس آب" المملوكة لشركة "فيس بوك"، ستطرح لمستخدميها تقنية تكتب النهاية لأى إزعاج، إذ أوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتس آب" تسمح فى تحديث جديد بكتم صوت المجموعات والدردشات الفردية المزعجة بصورة نهائية وإلى الأبد.

ومن المقرر أن يتم اعتماد تلك التقنيات الجديدة عبر "واتس آب" فى النسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".

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وستتيح واتس آب للمستخدمين تحديد المدة التى يمكن من خلالها كتم أى إشعارات من دردشات فردية أو مجموعات لمدد تبدأ من 8 ساعات وتصل إلى عام كامل، وتم إضافة أيقونة "دائما" إلى تلك المدد بحيث يتم كتم الإشعارات بصورة نهائية.

وفى الوقت نفسه، تختبر "واتس آب" فعليا حاليا ميزة الرسائل "منتهية الصلاحية" عبر نظام تشغيل "أندرويد"، كما ستعد منصة المراسلة الفورية لطرح رموز تعبيرية جديدة "إيموجي" لمستخدميها، حيث أطلقت الشركة بالفعل 138 رمزًا تعبيريًا جديدًا في أحدث إصدار تجريبي لنسخة أندرويد للتطبيق والتى تحمل الإصدار رقم 2.20.197.6، وفقًا لتقرير WABetaInfo.

ويمكن لمستخدمى أندرويد التجريبيين الوصول بالفعل إلى هذه الرموز التعبيرية الجديدة، حيث تضيف هذه الإيموجي مهنًا جديدة مثل الشيف والمزارع والرسام وغيرها، كما تضيف الرموز التعبيرية العرقية الجديدة، ورمز الكرسى المتحرك.