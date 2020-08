شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة مخترع "الماوس" عن عمر ناهز 91 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى أحد رواد تطوير الكمبيوتر الحديث، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "ويليام بيل إنجليش" توفى فى 26 يوليو بعد فشل فى الجهاز التنفسى عن عمر ناهز 91 عامًا، حيث تمكن "وليام" إلى جانب إلى جانب "دوجلاس إنجليبارت" فى معهد ستانفورد للأبحاث، من تطوير أول فأرة كمبيوتر "ماوس" فى العالم.

كما ساهم "إنجليش" فى تطوير ما يسمى بـ The Mother of All Demos وهو اسم تم تطبيقه بأثر رجعى على عرض توضيحى للكمبيوتر تم تقديمه في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (ACM / IEEE) عام 1968، والذى حدد العديد من المفاهيم التى ستأتى إلى أجهزة الكمبيوتر على مدى عقود، مثل واجهات المستخدم الرسومية وتحرير النصوص عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو.

وفى حين كان "إنجليبارت" صاحب البصيرة، كان "إنجليش" واحدا من الأشخاص الوحيدين الذين استوعبوا الأفكار حقًا ولديهم الموهبة، إذ قام يتطوير "الماوس" بعد أن رسم إنجليبارت رسمًا له.

وليس من الصعب رؤية تراث "إنجليش" ففى حين أن الشاشات التى تعمل باللمس شائعة بشكل متزايد، فإن العديد من الميزات الأخرى التى توقعها هو وإنجليبارت يتم الاعتماد عليها واستخدامها فى عدد من المجالات الرئيسية، كما تهيمن على الكثير من الصناعات والقطكاعات حتى يومنا هذا .