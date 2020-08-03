شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف معنى وأصل كلمة IOS نظام تشغيل هواتف أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سواء كنت مستخدمًا جديدًا لشركة أبل أو كنت تعتمد على منتجات الشركة لسنوات، فقد تتساءل عن معنى iOS، لكن كشف تقرير حديث أن iOS يعنى إلى نظام تشغيل الأيفون، بينما أوضحت تقارير أخرى أتن نظام تشغيل أبل كان يطلق عليه فى البداية OS ثم تم إضافة حرف "i" ليتماشى مع أسماء أجهزة أبل.

يعمل نظام التشغيل مع أجهزة أبل، ويشمل عدد أجهزة iOS فى الوقت الحاضر Apple iPhone و iPod و iPad و iWatch و Apple TV وبالطبع iMac، والذى كان فى الواقع أول جهاز للشركة استخدم العلامة التجارية "i" فى اسمه.

يشتهر iOS على نطاق واسع بواجهة بديهية سهلة الاستخدام، فمع iOS، يمكنك بسهولة تنزيل تطبيق من App Store ، حيث يعمل نظام التشغيل بشكل لا تشوبه شائبة لجعل التطبيقات تعمل بسلاسة.

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وفى متجر تطبيقات أبل، وهو متجر التطبيقات الأكثر شيوعًا لأى جهاز محمول، من الممكن العثور على حوالى 2 مليون تطبيق وتنزيلها.

iOS هو مرادف للواجهة متعددة اللمس، وهو مناسب جدًا لمستخدمى أجهزة أبل، إذ يتضمن عدد من الإيماءات لتشغيل الجهاز، إلى جانب ذلك، يعد iOS هو النظام الأساسى الأكثر شعبية فى العالم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

تعمل أبل على تحسين برمجياتها بشكل مستمر، لذلك غالبًا ما تكون التحديثات، ويتم تعيين كل تحديث برقم، لذلك لا توجد صعوبة فى اكتشافه، فقط توجه إلى الإعدادات، وانتقل إلى عام ثم حول وتحقق من الإصدار المثبت، قالرقم المصاحب لملصق الإصدار هو فى الواقع إصدار iOS الحالى الخاص بك.