تكنولوجيا: وان بلس تستعد للإعلان عن Hydrogen OS 11 في حدث يعقد في 11 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة وان بلس إعلان تشويقي مؤخراً تؤكد من خلاله على موعد الحدث القادم في 10 من أغسطس، الذي تقدم فيه الإصدار الجديد من واجهة Hydrogen OS 11.

في إعلان تشويقي جاء من وان بلس على منصة Weibo كشف عن موعد الحدث القادم للشركة للإعلان عن واجهة Hydrogen OS 11 التي تنطلق بمميزات جديدة، مع مجموعة من الأدوات المرئية الجديدة، ومهام تدعم تجربة تفاعلية أكثر في واجهة المستخدم.

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كما تشير التوقعات إلى أن Hydrogen OS 11 ستقدم تجربة جديدة في عرض الإشعارات، أيضاً من المتوقع أن تحاكي واجهة Hydrogen 11 الإصدار الحالي Oxygen 11 لكن دون خدمات جوجل، حيث تقدم بعض المميزات والمواصفات المخصصة للسوق الصيني، أيضاً من المتوقع أن يتم تحديث الواجهة لاحقاً بعد إطلاقها في السوق الصيني لتتوافق مع منصات جوجل.

يذكر أن Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس قد أشار في تغريدة شرت مؤخراً إلى أن التحديث الجديد من Android 11 يأتي بميزة Always-On Display، ومن المتوقع أن ينطلق التحديث مع إصدار سلسلة هواتف OnePlus 8T القادمة.

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