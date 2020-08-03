شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك مشاهدة الأفلام والفيديوهات عن بعد مع أصدقائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقد غير فيروس كورونا كل شيء تقريبًا وأصبح التباعد الاجتماعى هو الوضع الطبيعى الجديد اليوم، وعلى الرغم من أن تطبيقات مؤتمرات الفيديو والدردشة قامت بعمل جيد لتقليل هذه المسافة، إلا أن هناك بعض الأشياء التى ما زلنا نفتقدها مع الأصدقاء والعائلة، وواحدا منها هو مشاهدة أحدث مقاطع الفيديو مع الأصدقاء على YouTube لذلك، إذا كنت تفتقد تلك اللحظات، فإن تطبيقًا يسمى Airtime يتيح لك إجراء محادثة فيديو مع الأصدقاء والعائلة ومشاهدة مقاطع فيديو YouTube معًا فى نفس الوقت على أجهزتهم.

ويتيح التطبيق أيضًا للمستخدمين إيقاف الفيديو مؤقتًا وإجراء مناقشة حول مشهد معين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا إرسال ردود الفعل والرموز التعبيرية والرسائل النصية لبعضهم البعض.

عليك فى البداية تنزيل تطبيق Airtime الذى يتوفر على كل من Android و iOS عبر متجر Google Play و Apple App Store بشكل مجانى تمامًا

1. افتح تطبيق Airtime على هاتفك الذكى واضغط على زر البدء

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2. أدخل رقم هاتفك للتسجيل وتحقق منه باستخدام OTP المستلم على رقم الهاتف المحدد.

3. بمجرد التحقق، اضغط على خيار إنشاء غرفة وأضف مستخدمين آخرين فى الغرفة

4. الآن اضغط على خيار YouTube وابدأ فى مشاهدة الفيديو.

أما عملية الإعداد مثل أى تطبيق مكالمات فيديو آخر، كل ما عليك فعله هو تثبيت التطبيق على هاتفك الذكى واطلب من الشخص الآخر تثبيت التطبيق، ويحتاج كلاهما أيضًا إلى إعداد التطبيق باستخدام رقم الهاتف و OTP و بمجرد الانتهاء، قم بإنشاء غرفة البث، للقيام بذلك، اضغط على إنشاء غرفة من الشاشة الرئيسية للتطبيق ودعوة أصدقائك، بعد ذلك، اضغط على زر التالي.