شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المواصفات الرئيسية لتشغيل لعبة Horizon Zero Dawn على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Guerrilla Games عن مواصفات تشغيل لعبة Horizon Zero Dawn على أجهزة الكمبيوتر، حيث تعد واحدة من ألعاب الأكشن والمغامرات متعددة الأدوار، و تدور أحداث هورايزون زيرو داون فى فترة زمنية بعد 1,000 عام، فى عالم ما بعد الكارثة حيث وصلت البشرية قمة التفوق الحضارى ولكن المخلوقات الآلية وبشكل رئيسى الدينوصورات الآلية أصبحت أقوى وسيطرت على الأرض فهجر الأرض البشر عدا جماعات قليلة، ويتحكم اللاعب بشخصية إلوى وهى عبارة عن صيّادة ورماية أسهم تعتمد لتعيش هى وجماعتها على مواد وأجزاء لا يمكن الحصول عليها سوى من المخلوقات مما يجعلها تمتهن صيدهم. اللعبة ليست لعبة تعدد أدوار بالكامل ولكنها تمتلك العديد من عناصر تعدد الأدوار. الحد الأدنى من مواصفات اللعبة: الحد الأدنى من مواصفات اللعبة: المعالج: Intel Core i5 2500K بتردد 3.3GHz أو AMD FX 6300 بتردد 3.5Ghz الرامات: 8GB كارت الشاشة: NVIDIA GeForce GTX 780 بـ 3GB أو AMD Radeon R9 290 بـ 4GB نظام التشغيل: Windows 10 من الـ 64-bits مساحة التخزين: 100GB Advertisements دعم DirectX: نسخة Direct X12 المواصفات الموصى بها للعبة: المواصفات الموصى بها للعبة: المعالج: Intel Core i7 4770K بتردد 3.5GHz أو Ryzen 5 1500X بتردد 3.5Ghz الرامات: 16GB كارت الشاشة: NVIDIA GeForce GTX 1060 بـ 6GB أو AMD Radeon RX 580 بـ 8GB نظام التشغيل: Windows 10 من الـ 64-bits مساحة التخزين: 100GB دعم DirectX: نسخة Direct X12

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